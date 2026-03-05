Ciclista que morreu atropelado na SP-255 no dia do aniversÃ¡rio Ã© identificado

CrÃ©dito: Foto: Flavio Fernandes/SÃ£o Carlos Agora

Foi identificado como Claúdio Perpétuo da Silva na manhã desta quinta-feira (5), o ciclista que morreu após ser atropelado no km 74 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), próximo à empresa Randon, em Araraquara. O atropelamento ocorreu na noite desta quarta-feira (4), dia do aniversário da vítima completou 54 anos.

Segundo informações, Claudio seguia de bicicleta no sentido Araraquara quando, por motivos ainda desconhecidos teria sido atingido inicialmente por um carro. Com o impacto, ele caiu na pista e acabou sendo atropelado por um caminhão que vinha logo atrás.

Há ainda a suspeita de que outros veículos que trafegavam pela rodovia também tenham passado sobre o corpo da vítima, hipótese que será investigada. O corpo da vítima, ficou dilacerado após os atropelamentos.

Equipes de resgate da concessionária Arteris e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foram acionadas, mas quando chegaram no local apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho da perícia, que realizou os levantamentos necessários para apurar a dinâmica do acidente.

O corpo de Claúdio foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e depois liberado para velório e sepultamento. O foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial, como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento e tenta identificar os outros veículos que teriam atingido o ciclista, já que apenas o motorista do caminhão prestou esclarecimentos e prestou socorro a vítima.

