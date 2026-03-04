(16) 99963-6036
quinta, 05 de marÃ§o de 2026
Triste

Ciclista morre apÃ³s ser atropelado na SP-255

VÃ­tima foi atingida por carro e depois um caminhÃ£o no km 74; corpo ficou dilacerado apÃ³s os atropelamentos

05 Mar 2026 - 02h12Por FlÃ¡vio Fernandes
Ciclista morre apÃ³s ser atropelado na SP-255 - CrÃ©dito: Foto: Flavio Fernandes/SÃ£o Carlos Agora CrÃ©dito: Foto: Flavio Fernandes/SÃ£o Carlos Agora

Um ciclista morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (4), no km 74 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), próximo á Randon, em Araraquara. 

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima seguida de bicicleta sentido Araraquara quando por motivos desconhecidos teria sido inicialmente atingida por um carro. Com o impacto, ele caiu na pista e acabou sendo atropelado por um caminhão que vinha logo atrás. 

Há ainda a suspeita de que outros veículos que trafegavam pela rodovia, também possam ter atingido o corpo dele que ficou dilacerado após o primeiro atropelamento, hipótese que deverá ser esclarecida pelas investigações. Equipes de resgate da concessionária Arteris e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foram acionadas, mas ao chegarem puderam apenas constatar o óbito. 

A PMRV, preservou o local para o trabalho da perícia e o corpo do ciclista, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade. A vítima ainda não foi identificada e os policiais militares rodoviários, localizaram um documento que pertencem a um homem de 54 anos e aguardam o reconhecimento da família. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil que tenta identificar o carro envolvido no atropelamento já que somente o motorista do caminhão parou para prestar socorro ao ciclista. 

