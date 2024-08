Ciclista é socorrido em estado grave após ser atropelado por carro

SIGA O SCA NO

Palio após o acidente - Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

Um ciclista ainda não identificado foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (5), na avenida Expressa, em Araraquara.

Segundo informações, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida em cheio por um Fiat Palio.

O homem com idade aproximada entre 60 e 70 anos foi intubado no local pela equipe de suporte avançado do Samu e depois encaminhado até a Santa Casa, onde está sendo atendido neste instante.

O local do acidente foi preservado pela GCM até chegada da equipe da perícia.

