Centro Comunitário de Ibaté abre vagas para cursos gratuitos e profissionalizantes

O Centro Comunitário “João Batista Lopes” de Ibaté está com 126 vagas abertas para diversos cursos gratuitos e profissionalizantes.

Os interessados devem se dirigir até a rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado do Estádio Municipal Dagnino Rossi, a partir desta sexta-feira, 10, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e realizar a sua inscrição.

Para se inscrever é necessário que o candidato tenha 18 anos completos [ou mais], apresente a Carteira de Vacinação com o esquema vacinal completo, cópia [e originais] do comprovante de endereço e Cédula de Identidade [RG].

A coordenadora do Centro Comunitário, Dirce Lopes Peruchi, conta que os cursos são em nível profissionalizante e todos possuem certificados de conclusão, válidos em todo o território nacional. “Muitas pessoas que se formam em nossos cursos, conseguem montar seu próprio negócio e ajudam a complementar a renda familiar”, explicou.

Entre os cursos oferecidos no Centro Comunitário estão:

-Crochê e Barbante (30 vagas);

-Bordado/Ponto Cruz e vagonite (10 vagas);

-Manicure (28 vagas);

-Cabeleireiro Unisex30 (15 vagas);

-Cabeleireiro – diurno (16 vagas);

-Barbeiro (15 vagas);

-Design de sobrancelhas (12 vagas).

Dirce fala sobre a importância da profissionalização de mão de obra. “Diante do quadro econômico que estamos vivendo é importantíssimo que as pessoas busquem uma profissão e se preparem para o mercado de trabalho”, afirmou. “Façam-nos pelo menos uma visita e venha conhecer o trabalho que desenvolvemos aqui no nosso Centro Comunitário”, finalizou a coordenadora.

