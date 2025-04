Caminhão derrama carga de animais congelados na SP-310 e foge do local em Ibaté

Rodovia Washington Luís - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caminhão que trafegava pela Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 245 em Ibaté, causou uma situação inusitada na manhã deste sábado (19). Por volta das 08h35, a tampa traseira do baú do veículo se abriu, provocando o derramamento de uma carga de animais domésticos congelados pela pista. Após o incidente, o motorista se evadiu do local, e o veículo foi identificado pelas câmeras de segurança.

Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Ambiental, CETESB e vigilância sanitária foram acionadas para acompanhar a situação e realizar os procedimentos de praxe.

Segundo a Artesp, apesar das tentativas de contato, os órgãos competentes não conseguiram fazer a remoção dos corpos dos animais. Diante disso, a equipe de inspeção da concessionária, realizou o enterro dos animais nas margens da rodovia. O Centro de Controle de Informações (CCI) não informou quais eram os animais e o destino deles. O SCA já acionou a assessoria de imprensa da concessionária Ecovias Econoroeste para obter mais informações sobre o caso. Atualizaremos a notícia quando tivermos uma resposta.

Leia Também