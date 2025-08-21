Caminhão carregado com bebidas capota e deixa dois feridos na rodovia Washington Luís

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O motorista e um ajudante ficaram feridos após um caminhão carregado com bebida capotar na noite desta quarta-feira (20), no km 266 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo informações as vítimas seguia no sentindo capital/interior quando por razões desconhecidas, o condutor perdeu controle e o veículo acabou capotando próximo ao posto Bambina. Com impacto, a carga ficou espalhada e estava chovendo no momento do acidente.

O motorista e o ajudante foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e socorristas da concessionária que administram a rodovia, até a Santa Casa com ferimentos leves. APolícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão investigadas, pela Polícia Civil.

