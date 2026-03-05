CrÃ©dito: Foto: Flavio Fernandes/SÃ£o Carlos Agora

Uma bebê de apenas 20 dias identificada como Luara Sofia Canjirana Cambacim foi encontrada morta com suspeita de ter se engasgado com o próprio leite na manhã desta quinta-feira (5), em uma residência no Parque São Paulo, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência, a criança foi levada pela tia até a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro para buscar atendimento. Na sequência o óbito foi constatado, por um médico.

A mãe de 32 anos, apareceu depois com o pai e relatou que teria amamentado a bebê por volta das 4h da madrugada e em seguida, colocou a menina na cama antes de voltar a dormir. Horas depois, a irmã da vítima de 11, acordou a mulher informando que ela não estava se mexendo.

Neste momento ela percebeu que a criança não respirava mais, momento em que o casal decidiu levá-la rapidamente á unidade de saúde para buscar ajuda. Depois dos profissionais fazerem a constatação da morte, o corpo foi então encaminhado para a UPA Central de Araraquara.

A Polícia Militar foi acionada e foi até a casa do casal na Avenida Waldemar Albino e todo local precisou ser preservado, para realização do trabalho da perícia. O corpo da recém-nascida foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que deverão apontar a causa exata do óbito.

Os pais da bebê foram ouvidos pelos investigadores e um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial, como morte suspeita. A principal linha de apuração inicial aponta para a possibilidade de engasgamento com leite materno, mas somente o laudo do IML poderá confirmar o que realmente aconteceu.

