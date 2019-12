Assessor do prefeito assassinado recebe alta médica da Santa Casa

Crédito: Divulgação

O assessor do prefeito Chiquinho Campaner (PSDB), morto a tiros na tarde da última quinta-feira (26), recebeu alta médica da Santa Casa de São Carlos. Edmo Gonçalo Marchette estava no carro junto com Chiquinho e foi atingido por um tiro.

O amigo do prefeito, Ary Santa Rosa levou um tiro na mão e foi liberado no mesmo dia.

A Polícia Civil continua investigando o crime, mas até o momento não há nenhum suspeito.

O CRIME

Chiquinho dirigia o veículo da Prefeitura Municipal, em uma estrada de terra, próxima do trevo de acesso ao município, quando foi surpreendido por um individuo encapuzado que saiu de um matagal e efetuou os disparos.

O prefeito foi ferido na cabeça e no peito e morreu no local.

