Carro voador será apresentado durante a Agrishow 2024

EVTOL-Carro voador - Crédito: divulgação

A Gohobby, líder na distribuição de drones na América Latina, estará presente na Agrishow 2024, uma das maiores feiras de agronegócio do mundo. O evento está em sua 29ª edição e vai contar com mais de 800 marcas, 100 expositores e cerca de 200 mil visitantes entre os dias 29 de abril e 3 de maio. A empresa leva para o evento o voador, além de lançamentos da DJI Agriculture.

A Agrishow reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. Uma dessas novas tendências será o eVTOL 216-S da fabricante chinesa EHang (popularmente conhecido como carro voador), que foi importado pela Gohobby no fim do ano passado. O equipamento ficará exposto para que os visitantes possam conhecer, tirar fotos e sentir um gostinho do futuro da mobilidade no Brasil e no mundo.

Além do carro voador, a Gohobby também apresenta lançamentos da DJI Agiculture, empresa chinesa que atua na fabricação de drones agrícolas. Os modelos Agras T50, T25 e o drone de mapeamento Mavic 3M estarão no estande da companhia durante o evento. Os visitantes podem conhecer as vantagens da utilização de drones em processos de mapeamento de áreas, fertilização e pulverização.

A empresa atua no setor agro desde agosto do ano passado, quando trouxe para o Brasil os modelos DJI Agras T40, com capacidade de 50kg de carga de dispersão e 40kg de carga de pulverização, além de radar de matriz faseado e sistema duplo de pulverização automatizada, e o DJI T20P, com 25kg de carga útil de dispersão e 20kg de pulverização, fazendo 12 hectares por hora.

“Para a Gohobby é muito importante participar da Agrishow, um dos maiores eventos para conhecer novos produtos e fechar novos negócios. Nosso objetivo é aumentar o relacionamento com nossas revendas, expor nossos produtos e lançamentos para o público e reforçar a presença da marca como uma das principais distribuidoras da DJI Agriculture no Brasil”, conta Adriano Buzaid, CEO da Gohobby.

Sobre o carro voador:

O eVTOL 216-S transporta até duas pessoas e bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 kg em um alcance de 30 km. Opera com 12 baterias independentes e 16 motores. O piloto não voa dentro da aeronave, já que o eVTOL é pilotado remotamente e automaticamente, por meio do sistema inteligente de comando e controle da EHang, que permite ao piloto planejar, comandar, validar, executar, monitorar e assumir o controle do voo, em tempo real, a partir do solo.

