Bastidores da política - a corrida eleitoral na região

A política da região

A exemplo do que acontece em São Carlos, o bicho tá pegando nas cidades da nossa região também. Em Ibaté, Descalvado, Dourado, Ribeirão Bonito e Itirapina, as disputas prometem ser acirradas com muita gente de olho tanto no executivo quanto no legislativo. Com exceção de Araraquara, onde a candidata do governo, Eliana Honain já escolheu até seu vice (caso raro, pois em nenhuma outra cidade da região já temos algum vice definido e anunciado oficialmente), o cenário será de grandes emoções até outubro.

A política da região – 2

Em Ibaté, o Prefeito Zé Parrella ainda não escolheu seu sucessor e a bolsa de apostas segue alta. Até agora, o nome mais comentado é o do vereador Horácio Sanches, porém, nada é oficial. Na oposição, o ex-vereador e ex-presidente do GREI Steigue Jones se lançou pré-candidato, assim como o vereador e ex-candidato a prefeito Ronaldo Venturi. O empresário e ex-candidato a prefeito Junior Trevisan, se filiou ao PV e também poderá concorrer.

A política da região – 3

Em Dourado, o ex-prefeito Juninho Rogante lidera as intenções de voto com ampla vantagem contra o atual prefeito Gino Torrezan, em pesquisa registrada e divulgada recentemente. No entanto, novas pesquisas vêm sendo encomendadas e poderemos ter novidades em breve. Em Itirapina, a prefeita Dona Graça será candidata a reeleição contra um candidato fortíssimo, o ex-prefeito Zé Maria. Pesquisas vem sendo realizadas na cidade por ambos os grupos políticos. Nesse caso, a disputa promete fortes emoções, pois quem ganhar, vai gerir um orçamento de meio bilhão de reais.

A política da região – 4

Em Ribeirão Bonito, Luisinho Panone e o atual vice-prefeito Diego da Global devem travar uma batalha acirrada pela sucessão do Prefeito Becão. E em Ribeirão Bonito, a disputa será travada principalmente entre o atual prefeito Carlos Caregaro e o ex-prefeito Paulo Veiga. Em tempo, muitas pesquisas foram feitas entre o final do ano passado e início deste ano na região e outras serão feitas durante os meses de maio e junho para definição de nomes e projetos políticos e o cenário promete esquentar.

Quanto custa uma campanha de vereador?

Essa pergunta tem sido muito recorrente nos grupos políticos da nossa cidade e fica aqui uma questão. O dinheiro elege candidato? A resposta saberemos nas urnas, mas uma coisa é certa, numa campanha muito focada no audiovisual e nas redes sociais, somada ao trabalho de corpo a corpo que é obrigatório de ser feitos nas ruas, é bom os candidatos irem preparando o bolso.

Quanto custa uma campanha de vereador?

Tem muita gente esperando investimento dos partidos (Fundo eleitoral/partidário), a questão é que isso nem sempre é garantido e isso é tão verdade que há candidatos das eleições de 2020 e 2022 que estão devendo contas dessas campanhas até hoje. Só relembrando aqui o RANKING OFICIAL de quem mais investiu nas eleições para vereador em São Carlos em 2020:

Candidato x despesas de campanha em 2020:

Prof. Azuaite (Cidadania) - R$ 137.196,04

Lucão Fernandes (MDB) - R$ 69.333,73

Gustavo Pozzi (PL) - R$ 52.854,64

Roselei Françoso (MDB) - R$ 49.640,73

Tiago Parelli (PP) - R$ 40.605,50

Cidinha do Oncológico (PP) - R$ 27.732,41

Dimitri Sean (PDT) - R$ 27.700,00

Marquinho Amaral (PSDB) - R$ 27.679,80

Robertinho Mori (PSL) - R$ 26.898,50

Rodson (PSDB) - 24.670,14

Bruno Zancheta (PL) - R$ 22.934,64

Paraná Filho (PSL) - R$ 22.848,50

Djalma Nery (PSOL) - R$ 22.016,59

Raquel Auxiliadora (PT) - R$ 21.876,05

Sérgio Rocha (PTB) - R$ 15.990,56

André Rebello (DEM) - R$ 11.857,50

Dé Alvim (Solidariedade) - R$ 11.800,00

Bira (PSD) - R$ 11.666,91

Malabim (PTB) - R$ 10.417,57

Elton Carvalho (Republicanos) - R$ 5.714,68

Profa. Neusa (Cidadania) - R$ 3.610,93

Total gasto pelos eleitos em 2020: R$ 645.045,42

Convém ficar de olho

Só lembrando que esses foram os gastos oficiais e declarados de cada vereador eleito naquela ocasião. Convém acompanhar esse ano a movimentação dos interessados em ocupar as cadeiras na câmara. De acordo com analistas políticos, a expectativa é que a campanha movimente pelo menos 2 milhões de reais oficialmente entre todos os candidatos à câmara de São Carlos.

A campanha também gera empregos

Os gatos de campanha geralmente são investidos em materiais físicos como santinhos, bandeiras e adesivos, materiais digitais utilizados em sites e nas redes sociais e também com a contratação de cabos eleitorais para divulgação dos candidatos na rua. E isso acaba gerando emprego na cidade. Só não pode contratar o pessoal e depois se fingir de morto, como certos candidatos costumam fazer por aqui. Fica aí a dica.

