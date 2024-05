Incêndio atinge área externa do presídio de Itirapina

Crédito: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Itirapina na tarde desta quarta-feira (01). As chamas atingiram uma área externa do presídio, parte do Horto Florestal e três propriedades rurais, causando apreensão nos moradores da região.

Segundo informações preliminares da Defesa Civil, o fogo teria origem criminosa e as áreas afetadas estão próximas entre si. O combate ao incêndio contou com o trabalho conjunto da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros de Brotas, além do apoio de empresas como Zitral, Suzano, Usina Iracema e Horto Florestal de Itirapina.

Ao todo, cerca de 30 pessoas trabalharam incansavelmente por mais de cinco horas para conter as chamas. No entanto, novos focos de incêndio surgiram em outras áreas, exigindo ainda mais esforços das equipes.

As autoridades pedem cautela à população e solicitam que evitem circular pelas áreas afetadas para garantir a segurança de todos.

Investigação em andamento

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A suspeita inicial é de que o fogo tenha sido criminoso, mas a investigação oficial determinará as circunstâncias do caso.

