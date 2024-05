Agrishow 2024 termina com R$13,608 bilhões em intenções de negócios

Agrishow 2024 - Crédito: reprodução/Globo rural/Agrishow

A 29ª edição da Agrishow, que se encerra nesta sexta-feira, dia 3 de maio, em Ribeirão Preto (SP), novamente alcançou o volume recorde de R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios especificamente de máquinas e implementos agrícolas. O crescimento foi de 2,4%, se comparado à edição de 2023, quando foi registrado o número de R$13,290 bilhões.

No que tange aos visitantes, o número permaneceu equivalente ao do ano anterior. Com aproximadamente 195 mil pessoas, a feira contou com produtores rurais de pequenas, médias e grandes propriedades de todas as regiões do país, bem como do exterior.

“A mobilidade e a infraestrutura da feira foram alguns dos destaques, que permitiram aos visitantes uma melhor experiência, principalmente para aqueles que compõem a agricultura familiar – público ao qual se atribuiu grande parte do crescimento da Agrishow 2024”, declara João Marchesan, presidente da Agrishow.

Ainda que o cenário não fosse o mais favorável para o setor, com o clima, juros altos e falta de recursos controlados, as expectativas da feira foram superadas. “Mantivemos os visitantes e aumentamos as intenções de negócios. E esperamos que, para o próximo ano, o agronegócio brasileiro possa estar ainda mais forte e pujante”, conclui Marchesan.

Em 2025, a Agrishow acontece entre 28 de abril e 2 de maio.

Sobre a Agrishow

A Agrishow 2024 é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB - Sociedade Rural Brasileira, e é organizado pela Informa Markets, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e treinamento do mundo com capital aberto.

