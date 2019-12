Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado a tiros em estrada de terra

Crédito: Blog do Ronco

O prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco Campaner (PSDB), 57 anos, foi assassinado, com ao menos cinco tiros na cabeça, na tarde desta quinta-feira (26), em uma estrada de terra. O chefe de gabinete do prefeito, Ary Santa Rosa, e Edmo Marquette (amigo do prefeito) também estavam no carro e foram alvejados.

Rosa não corre risco de morte e Marquette foi encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.

De acordo com apurado, Chiquinho Campaner foi baleado na estrada de terra do sítio dos Ferreira, ao lado de uma indústria têxtil.

Testemunhas relataram à Polícia que duas pessoas encapuzadas dispararam os tiros. Os indivíduos ainda não foram identificados. A motivação do crime vai ser investigada pela Polícia Civil.

