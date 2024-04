Grupo Piccin estará presente na Agrishow 2024

SIGA O SCA NO

Para essa 29ª edição da Agrishow, que acontece de 29 de abril a 03 de maio, em Ribeirão Preto/SP, o Grupo Piccin segue o seu compromisso de levar inovação aos agricultores, contribuindo com aumento da produtividade e redução de custos. Além da tecnologia de ponta nos produtos de todas as suas empresas, o grupo irá apresentar os lançamentos focados em tornar o preparo de solo ainda mais eficiente com novos distribuidores e dos descompactadores.

Nesta última categoria, por exemplo, será apresentado o Advanced Flex. O novo modelo de descompactador possui diferenciais únicos para proporcionar maior agilidade e flexibilidade para os produtores que têm como rotina o transporte do implemento entre propriedades.

Segundo Marco Gobesso, Head de Marketing e Vendas do Grupo Piccin, o equipamento conta com sistema hidráulico de fechamento e é “auto transportável”, podendo se deslocar entre diferentes áreas de trabalho acoplado ao trator obedecendo a largura máxima de transporte de 3,20m. Sua versatilidade inclui também a capacidade de atravessar porteiras e operar em curvas com precisão. “Estamos revolucionando a logística agrícola ao permitir transporte sem desmontar componentes”, disse.

Alcançando profundidades de até 550mm, o Advanced Flex é ideal para aumentar a produtividade agrícola com respeito ao meio ambiente, uma vez que tem resultados muito positivos em áreas de plantio direto. Além disso, pode proporcionar redução de custos operacionais e de manutenção, aumento da vida útil e melhor qualidade na descompactação, proporcionando eficiência e otimização de processos. Equipado com um rolo destorroador e disco de corte de 22 polegadas, o lançamento preserva a camada orgânica e minimiza o revolvimento do solo. “Esta é a solução para alcançar alta produtividade e redução de custos operacionais”, reforçou o executivo.

