Corpo do prefeito Chiquinho Campaner é velado em Ribeirão Bonito

O corpo do prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner (PSDB), de 57 anos, está sendo velado na Prefeitura Municipal e o enterro está previsto para acontecer às 17h, no cemitério da cidade.

Ao lado do seu chefe de Gabinete, Edmo Gonçalo Marchette e de um amigo, Ary Santa Rosa, o prefeito Chiquinho dirigia o veículo da Prefeitura Municipal, em uma estrada de terra, próxima do trevo de acesso ao município, quando foi surpreendido por um individuo que saiu de um matagal e efetuou os disparos.

O prefeito foi ferido na cabeça e morreu no local. Os demais ocupantes do veículo também foram atingidos. Rosa, com ferimentos na mão, não corre risco de morte e já recebeu alta médica. Já Marquette permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e o seu estado de saúde é considerado estável.

