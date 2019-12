Carros que podem ter sido usados no assassinato do prefeito de Ribeirão Bonito são encontrados queimados em estrada de terra

Crédito: Luciano Lopes

Nesta noite de sexta-feira (27), dois veículos foram encontrados queimados em uma estrada de terra que fica dentro de uma fazenda, às margens da SP-215.

Após denúncia, a Polícia Militar foi averiguar e encontrou um Gol e uma Parati totalmente queimados, no local indicado.

O Gol estava com queixa de furto em Araras e existe a possibilidade dos veículos terem sido usados no homicídio do prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner, 57 anos, ocorrido na última quinta-feira (26).

Os carros foram apresentados no plantão policial e o caso será investigado.

