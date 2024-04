Idoso sofre mal súbito e morre na calçada na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Uma fato foi registrado na manhã desta quarta-feira (24), na rua Miguel Giometti, Vila Costa do Sol. Um idoso de 96 anos morreu enquanto caminhava perto de casa.

O SCA apurou que uma testemunha percebeu quando o idoso se apoiou na parede na frente de casa e em seguida caiu desacordado. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu esteve no local e a equipe realizou as manobras de ressuscitação, mas infelizmente acabou faleceu no local. Uma pessoa informou que ontem ele havia reclamado de dores no estômago.

