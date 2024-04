Ciclista que morreu em acidente na estrada da Babilônia residia em fazenda nas proximidades

SIGA O SCA NO

Ciclista de 24 anos perde a vida após acidente em São Carlos

O SCA apurou que o ciclista Tiago Henrique dos Santos, 24, que morreu na noite desta quarta-feira (24), em um acidente na região do jardim Itamarati, residia em uma fazenda nas proximidades da estrada da Babilônia. Provavelmente ele estaria retornando para a residência.

Segundo informações, um homem que estava perto do local do acidente escutou um forte barulho e ao verificar encontrou Tiago dentro de uma valeta de escoamento de água. O Samu foi acionado, mas ele morreu antes da chegada do socorro.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

