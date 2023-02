Após quase dois meses, carro que foi tragado por cratera é retirado em Araraquara

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/RCIA

Após uma série de negociações entre Seguradora e Prefeitura Municipal a retirada do veículo tragado pela cratera aberta na Avenida 36 na noite de 28 de dezembro por volta das 22h teve que ser feita por máquinas da empresa responsável pela reconstrução do trecho.

Populares curiosos acompanharam ainda que a distância o guinchamento do Hyundai HB20, cor prata, de propriedade de Paulo Afonso Ferreira Luiz, funcionário aposentado da Telesp. Na noite do acidente ele fora buscar no Shopping Jaraguá cinco membros da família: a esposa Maria Helena, aposentada da Caixa Federal, a cunhada Graice Leite e os sobrinhos Piero e Luíza (gêmeos), de 15 anos, e Gabriela, 10 anos.

Chovia muito e Paulo Afonso que por volta das 1930 levara os familiares ao cinema no Jaraguá, voltou para apanhá-los e já chovia continuadamente. Pouco antes do motorista passar pelo local a cratera se abriu e o carro foi engolido pelo asfalto, terra e água. O veículo foi arrastado por alguns metros permanecendo enroscado em galhos de árvore até esta sexta-feira (24), quando foi retirado.

