Acidente deixa três pessoas feridas na Washington Luís

Vítimas sendo socorridas - Crédito: Flávio Fernandes

Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e um caminhão deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (10) na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo informações preliminares, o Corolla, com placas de Goiânia/GO, seguia no sentido Araraquara/São Carlos quando a motorista perdeu o controle e atingiu a traseira do caminhão. As vítimas, uma mulher de 23 anos, outra de 49 anos e uma menina de 9 anos, que estavam no carro, foram socorridas por equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros. Todas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Melhado com ferimentos leves.

O condutor do caminhão não se feriu. O acidente causou lentidão no trânsito, mas não foi necessária a interdição da via. As causas do acidente estão sendo investigadas.

