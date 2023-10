Vitta lança segunda torre do Sonata Residencial após sucesso de vendas da primeira etapa

Crédito: divulgação

Na esteira do sucesso da primeira etapa - com 80% das unidades vendidas e valorização de 12% em apenas seis meses, a Vitta Residencial Construtora e Incorporadora acaba de lançar a segunda torre do Sonata Residencial, empreendimento estrategicamente localizado em uma das principais avenidas da cidade, na Getúlio Vargas, 2630 - Vila Luftala, a cinco minutos do centro da cidade.

Seguindo o conceito de moradia inteligente, onde o aconchego do apartamento está interligado aos momentos de lazer, entretenimento e lazer, a construtora oferece à população de São Carlos um projeto completo, com plantas ampliadas, chegando até 59m2, e área de lazer com mais de 10 itens, entregues equipados e decorados. O empreendimento contempla piscina, deck molhado, solarium, área aberta para exercícios funcionais, play kids, espaço pet, coworking, quadra de areia, sala de cinema e games, bicicletário, churrasqueira gourmet e espaço happy hour.

Revestimento de piso em todos os ambientes, unidades com duas vagas de garagem e possibilidade de personalização do apartamento por meio do programa Vitta Mais fazem parte do pacote. O empreendimento traz ainda o compromisso Vitta com a sustentabilidade ambiental, que prioriza tecnologias modernas em elétrica e hidráulica, e paisagismo cuidadoso.

Esta segunda torre também oferece vista especial para uma área de preservação ambiental. São 134 unidades disponíveis, distribuídas por 16 andares.

Outros atrativos diferenciados são as condições especiais de compra para este segundo módulo, com unidades a partir de R$ 210 mil, e pagamento facilitado pelo programa do Governo Federal, Minha Casa, Minha Vida. Com previsão de entrega para 2026, o Sonata Residencial é uma oportunidade ímpar tanto para quem busca sair do aluguel e realizar o sonho do imóvel próprio, como para quem deseja apenas investir.

“As recentes mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida têm facilitado a valorização dos imóveis. Isso é excelente para os futuros moradores e investidores, especialmente em um projeto como o Sonata, que une bem-estar, qualidade de vida, localização privilegiada, segurança e arquitetura inteligente”, alerta Thiago Rodrigues, sócio regional da Vitta em São Carlos.

A Vitta Residencial começou suas atividades em Ribeirão Preto, em 2010. Em São Carlos, está presente desde 2021 e conta com um empreendimento em construção: o Reserva dos Pinhais, próximo à Rodovia Washington Luís, em fase final de obras. A construtora sempre se pautou por projetar moradias com o conceito de bem-estar e qualidade de vida, desenvolvendo residenciais fechados, com itens que unem lazer, segurança, fácil acesso, localização estratégica, tecnologias de inovação na construção civil e arquitetura inteligente.

Ao longo destes 13 anos de atuação nas 21 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, conseguiu desenvolver um portfólio diversificado e de alta performance. Já mudou a vida de milhares de famílias: até aqui já foram entregues mais de 17 mil unidades e mais de 32 mil unidades lançadas, num total de 120 empreendimentos, sendo que 55 deles já foram entregues.

