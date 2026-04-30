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quinta, 30 de abril de 2026
São Carlos

Vilaurbe completa 15 anos com grande festa para colaboradores e parceiros

Celebração reuniu lideranças, colaboradores e parceiros para marcar a trajetória e expansão da empresa no interior paulista

30 Abr 2026 - 08h05Por Da redação
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Equipe Vila Urbe - Crédito: SCAEquipe Vila Urbe - Crédito: SCA

A Vilaurbe celebrou, na noite desta terça-feira (28), seus 15 anos de atuação no interior do Estado de São Paulo com uma festa especial realizada no restaurante Don Adriano Restaurante. O evento reuniu diretoria, colaboradores, corretores e parceiros para marcar a trajetória da empresa no setor imobiliário.

Durante a comemoração, o CEO Jordi Rosselló destacou a importância das pessoas na construção da história da empresa. "Chegar aos 15 anos no Brasil é motivo de muito orgulho. Nada disso seria possível sem o comprometimento e a dedicação de cada colaborador, corretor e parceiro que acreditou no nosso propósito. Construímos mais do que empreendimentos, construímos confiança e relações duradouras. Meu muito obrigado a todos que fazem parte dessa jornada", afirmou.

O diretor de incorporação, Ricardo Kastein, também ressaltou o impacto da empresa no mercado regional. "A Vilaurbe mudou o patamar do mercado no interior. Estar aqui é blindar o sucesso de quem trabalha com seriedade", declarou.

Participaram da celebração o CEO Jordi Rosselló, o diretor de incorporação Ricardo Kastein, o diretor comercial Bebeto, a gerente de custos Mayara Santiago, a gerente financeira Renata Passador, a gerente comercial Priscila Zocco, a gerente  de marketing Amanda Carneiro, a analista de marketing Evelyn Martine, além de colaboradores e corretores da região, incluindo profissionais de cidades como Rio Claro, Jaú e Lençóis Paulista.

A empresa segue expandindo sua atuação com novos empreendimentos em São Carlos. Um dos destaques recentes é o Residencial Campos, localizado no bairro Cidade Jardim, região valorizada pela proximidade com importantes centros acadêmicos como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O empreendimento se apresenta como uma opção atrativa para estudantes, professores e profissionais que buscam praticidade e qualidade de vida.

Outro projeto relevante é o Port de Canonge, situado no cruzamento das ruas Treze de Maio e Conde do Pinhal, uma das áreas mais tradicionais da cidade, que será lançado em maio.

Com origem espanhola, a Vilaurbe é uma construtora e incorporadora sediada em São Carlos, focada no planejamento, construção e comercialização direta de seus empreendimentos residenciais. Com mais de 40 anos de experiência no setor da construção civil e presença em mais de 10 cidades do interior paulista, a empresa consolida sua atuação no Brasil ao completar 15 anos em 2026, mantendo o objetivo de oferecer soluções inovadoras e qualidade de vida aos seus clientes.

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