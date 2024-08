Venda de ingressos avulsos para a TUSCA começa na próxima terça-feira

Tusca - Crédito: divulgação

A tão aguardada TUSCA 2024 está cada vez mais próxima, marque em seu calendário: no dia 6 de agosto serão abertas as vendas dos convites avulso. Esta é a sua chance de garantir um lugar no evento universitário mais esperado do ano, com ingressos a partir de R$ 130 e fazer parte desta revolução.

Não deixe para última hora, os pontos de venda em São Carlos incluem a Atlética UFSCar e a Atlética CAASO, mas você também pode conferir outros pontos de venda na página oficial da TUSCA.

A TUSCA é um evento poliesportivo que transforma a cidade de São Carlos em um palco para diversas competições e celebrações. Além das festas e shows, a TUSCA também promove a integração através do esporte, com 12 praças esportivas espalhadas pela cidade e competições que envolvem mais de 3.000 atletas em mais de 40 modalidades esportivas.

Prepare-se para momentos intensos e cheios de emoção com com Matuê, Ludmilla, Tchakabum, Menos é Mais, Dj GBR, MC IG, MC PH, Dennis DJ, MC Livinho, Kenan e Kel Djs e Gordão do PC. No palco eletrônico DJ Vegas, DJ Valenttina Luz, DJs Special M, DJ Altruism, DJ L_Cio, DJ Blancah e DJ Melgazzo, Dj Blazy, Djs Paulete Lindacelva, Ella De Vuono, Etcetera e Monic.

DETALHES DO EVENTO:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

Leia Também