Têxtil Rossignolo abre vaga para Eletricista de Manutenção

A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil, está com oportunidade aberta para Eletricista de Manutenção, para atuar na manutenção elétrica de máquinas e instalações industriais.

Principais responsabilidades:

Executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos industriais;

Diagnosticar e solucionar falhas elétricas em painéis, motores, inversores e comandos;

Realizar leitura e interpretação de diagramas elétricos;

Garantir o cumprimento das normas de segurança (NR-10 e boas práticas);

Apoiar melhorias contínuas nos sistemas elétricos e na confiabilidade dos equipamentos;

Registrar intervenções e manter organização da área de trabalho.

Requisitos:

Formação técnica em Elétrica, Eletrotécnica ou áreas correlatas;

Experiência comprovada em manutenção elétrica industrial;

Conhecimento em comandos elétricos, motores elétricos e inversores de frequência;

NR-10 vigente (NR-35 será um diferencial);

Perfil proativo, organizado e comprometido com segurança.

Diferenciais:

Experiência em indústria têxtil;

Conhecimento em eletrônica.

Horário de trabalho:

Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00

Sábado: das 7h30 às 11h30

Oferecemos:

Salário compatível com o mercado;

Benefícios conforme política da empresa;

Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;

Oportunidade de desenvolvimento profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rh@rossignolocotton.com.br