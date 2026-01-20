(16) 99963-6036
Têxtil Rossignolo abre vaga para Eletricista de Manutenção

20 Jan 2026 - 12h00Por Jessica Carvalho R
A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil, está com oportunidade aberta para Eletricista de Manutenção, para atuar na manutenção elétrica de máquinas e instalações industriais.

Principais responsabilidades:

  • Executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos industriais;
  • Diagnosticar e solucionar falhas elétricas em painéis, motores, inversores e comandos;
  • Realizar leitura e interpretação de diagramas elétricos;
  • Garantir o cumprimento das normas de segurança (NR-10 e boas práticas);
  • Apoiar melhorias contínuas nos sistemas elétricos e na confiabilidade dos equipamentos;
  • Registrar intervenções e manter organização da área de trabalho.

Requisitos:

  • Formação técnica em Elétrica, Eletrotécnica ou áreas correlatas;
  • Experiência comprovada em manutenção elétrica industrial;
  • Conhecimento em comandos elétricos, motores elétricos e inversores de frequência;
  • NR-10 vigente (NR-35 será um diferencial);
  • Perfil proativo, organizado e comprometido com segurança.

Diferenciais:

  • Experiência em indústria têxtil;
  • Conhecimento em eletrônica.

Horário de trabalho:

  • Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00
  • Sábado: das 7h30 às 11h30

Oferecemos:

  • Salário compatível com o mercado;
  • Benefícios conforme política da empresa;
  • Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;
  • Oportunidade de desenvolvimento profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail:  rh@rossignolocotton.com.br

