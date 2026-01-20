Têxtil Rossignolo abre vaga para Eletricista de Manutenção

A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil, está com oportunidade aberta para Eletricista de Manutenção, para atuar na manutenção elétrica de máquinas e instalações industriais.
Principais responsabilidades:
- Executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos industriais;
- Diagnosticar e solucionar falhas elétricas em painéis, motores, inversores e comandos;
- Realizar leitura e interpretação de diagramas elétricos;
- Garantir o cumprimento das normas de segurança (NR-10 e boas práticas);
- Apoiar melhorias contínuas nos sistemas elétricos e na confiabilidade dos equipamentos;
- Registrar intervenções e manter organização da área de trabalho.
Requisitos:
- Formação técnica em Elétrica, Eletrotécnica ou áreas correlatas;
- Experiência comprovada em manutenção elétrica industrial;
- Conhecimento em comandos elétricos, motores elétricos e inversores de frequência;
- NR-10 vigente (NR-35 será um diferencial);
- Perfil proativo, organizado e comprometido com segurança.
Diferenciais:
- Experiência em indústria têxtil;
- Conhecimento em eletrônica.
Horário de trabalho:
- Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00
- Sábado: das 7h30 às 11h30
Oferecemos:
- Salário compatível com o mercado;
- Benefícios conforme política da empresa;
- Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;
- Oportunidade de desenvolvimento profissional.
Como se candidatar
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rh@rossignolocotton.com.br