sábado, 24 de janeiro de 2026
Oportunidade

Têxtil Rossignolo abre vaga para Auxliar de Laboratório

24 Jan 2026 - 11h29Por Jessica Carvalho R
A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil busca Auxiliar de Laboratório para atuar no suporte às rotinas laboratoriais, garantindo organização, confiabilidade dos ensaios e apoio à equipe técnica.

Principais atividades:

  • Auxiliar na preparação de amostras para ensaios e análises;
  • Organizar, identificar e armazenar materiais e amostras;
  • Apoiar na limpeza, conservação e calibração básica de equipamentos;
  • Registrar dados e resultados em planilhas ou sistemas;
  • Seguir normas de segurança, qualidade e procedimentos internos.

Requisitos:

  • Ensino médio completo (técnico será um diferencial);
  • Organização, atenção aos detalhes e responsabilidade;
  • Facilidade para trabalhar em equipe;
  • Conhecimentos básicos de informática.

Diferenciais:

  • Experiência prévia em laboratório;
  • Conhecimento em rotinas de controle de qualidade.

Horário de trabalho:

  • Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00
  • Sábado: das 7h30 às 11h30

Oferecemos:

  • Salário compatível com o mercado;
  • Benefícios;
  • Ambiente organizado e oportunidade de aprendizado e crescimento.
  • Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;
  • Oportunidade de desenvolvimento profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail:  rh@rossignolocotton.com.br

 

