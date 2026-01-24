Têxtil Rossignolo abre vaga para Auxliar de Laboratório

A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil busca Auxiliar de Laboratório para atuar no suporte às rotinas laboratoriais, garantindo organização, confiabilidade dos ensaios e apoio à equipe técnica.

Principais atividades:

Auxiliar na preparação de amostras para ensaios e análises;

Organizar, identificar e armazenar materiais e amostras;

Apoiar na limpeza, conservação e calibração básica de equipamentos;

Registrar dados e resultados em planilhas ou sistemas;

Seguir normas de segurança, qualidade e procedimentos internos.

Requisitos:

Ensino médio completo (técnico será um diferencial);

Organização, atenção aos detalhes e responsabilidade;

Facilidade para trabalhar em equipe;

Conhecimentos básicos de informática.

Diferenciais:

Experiência prévia em laboratório;

Conhecimento em rotinas de controle de qualidade.

Horário de trabalho:

Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00

Sábado: das 7h30 às 11h30

Oferecemos:

Salário compatível com o mercado;

Benefícios;

Ambiente organizado e oportunidade de aprendizado e crescimento.

Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;

Oportunidade de desenvolvimento profissional.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rh@rossignolocotton.com.br