Têxtil Rossignolo abre vaga para Auxliar de Laboratório

A Têxtil Rossignolo, referência no setor têxtil busca Auxiliar de Laboratório para atuar no suporte às rotinas laboratoriais, garantindo organização, confiabilidade dos ensaios e apoio à equipe técnica.
Principais atividades:
- Auxiliar na preparação de amostras para ensaios e análises;
- Organizar, identificar e armazenar materiais e amostras;
- Apoiar na limpeza, conservação e calibração básica de equipamentos;
- Registrar dados e resultados em planilhas ou sistemas;
- Seguir normas de segurança, qualidade e procedimentos internos.
Requisitos:
- Ensino médio completo (técnico será um diferencial);
- Organização, atenção aos detalhes e responsabilidade;
- Facilidade para trabalhar em equipe;
- Conhecimentos básicos de informática.
Diferenciais:
- Experiência prévia em laboratório;
- Conhecimento em rotinas de controle de qualidade.
Horário de trabalho:
- Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 17h00
- Sábado: das 7h30 às 11h30
Oferecemos:
- Salário compatível com o mercado;
- Benefícios;
- Ambiente organizado e oportunidade de aprendizado e crescimento.
- Ambiente de trabalho organizado e com foco em segurança;
- Oportunidade de desenvolvimento profissional.
Como se candidatar
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: rh@rossignolocotton.com.br