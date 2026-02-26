Super Flashback traz de volta as noites “Ladies First” ao Liberty Music Hall

As noites que marcaram os anos 90 vão ganhar uma nova edição em São Carlos. A festa “Super Flashback – Ladies First” resgata um formato que fez sucesso nas antigas baladas: primeiro elas entram e aproveitam uma programação exclusiva; depois, a pista é aberta para todos.

A proposta é recriar a atmosfera da década com muita música, clima retrô e experiências que fizeram história. Das 19h30 às 21h, a entrada será exclusiva para mulheres, com drinks em dobro e o chamado “Momento Cancun” — uma hora de tequila liberada na pista para animar o público feminino. A trilha sonora ficará por conta dos DJs Mara Porto, Marcos Davilla e Alex Tello, que prometem um repertório repleto de clássicos que embalaram gerações. A tradicional “saideira no balde long neck” também está confirmada.

A partir das 21h, a entrada será liberada para todos os públicos.

O evento acontece no sábado, dia 7 de março de 2026, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. A programação começa às 19h30 para mulheres e às 21h para homens.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 38. Para as mulheres, o valor é 100% revertido em consumação; para os homens, 50% do valor poderá ser consumido no local. Informações e vendas podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

A organização informa que não será permitido o uso de bonés, boinas ou toucas, regatas, camisas de clubes, torcidas ou organizações, calças ou shorts de tactel ou moletom, além de sandálias ou chinelos. A classificação etária é de 18 anos.

