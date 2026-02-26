(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Ladies First

Super Flashback traz de volta as noites “Ladies First” ao Liberty Music Hall

26 Fev 2026 - 18h28Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Super Flashback traz de volta as noites “Ladies First” ao Liberty Music Hall -

As noites que marcaram os anos 90 vão ganhar uma nova edição em São Carlos. A festa “Super Flashback – Ladies First” resgata um formato que fez sucesso nas antigas baladas: primeiro elas entram e aproveitam uma programação exclusiva; depois, a pista é aberta para todos.

A proposta é recriar a atmosfera da década com muita música, clima retrô e experiências que fizeram história. Das 19h30 às 21h, a entrada será exclusiva para mulheres, com drinks em dobro e o chamado “Momento Cancun” — uma hora de tequila liberada na pista para animar o público feminino. A trilha sonora ficará por conta dos DJs Mara Porto, Marcos Davilla e Alex Tello, que prometem um repertório repleto de clássicos que embalaram gerações. A tradicional “saideira no balde long neck” também está confirmada.

A partir das 21h, a entrada será liberada para todos os públicos.

O evento acontece no sábado, dia 7 de março de 2026, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. A programação começa às 19h30 para mulheres e às 21h para homens.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 38. Para as mulheres, o valor é 100% revertido em consumação; para os homens, 50% do valor poderá ser consumido no local. Informações e vendas podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

A organização informa que não será permitido o uso de bonés, boinas ou toucas, regatas, camisas de clubes, torcidas ou organizações, calças ou shorts de tactel ou moletom, além de sandálias ou chinelos. A classificação etária é de 18 anos.

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h45 - 24 Fev 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h36 - 20 Fev 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

DJ Alex Tello celebra 30 anos de carreira com edição especial da Flash Night
Celebration Week Flash Night10h51 - 19 Fev 2026

DJ Alex Tello celebra 30 anos de carreira com edição especial da Flash Night

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial10h52 - 18 Fev 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h50 - 13 Fev 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias