Centro Esportivo Multi Esporte presente em eventos importantes nesta semana

Crédito: divulgação

O Centro Esportivo Multi Esporte (CEME) viabilizou a participação de crianças e adolescentes em dois eventos, nesta semana, proporcionando atividades esportivas e lúdicas.

Atletismo

No último sábado, 28/03, o São Carlos Clube realizou a edição 2026 do seu “Torneio Estímulo”, na modalidade Atletismo e convidou a equipe de atletismo do "Polo ROCHA KEPPE", parceria entre CEME e ONG Formiga Verde.

Parceria esta que proporciona às crianças e jovens atividades de Atletismo, contemplando corrida (velocidade, fundo, com obstáculos, revezamentos), iniciação em saltos (distância, altura e com vara), arremessos (peso), lançamentos (disco, dardo, martelo), marcha atlética e diversas outras na fase de formação para preparar o acesso à competição.

A participação fui muito produtiva e educativa, principalmente por disponibilizar aos atletas a excelente infraestrutura para a prática esportiva, sendo um potente estímulo às crianças e adolescentes, além do encontro e trocas de ideias e conhecimentos técnicos que um evento deste proporciona.

Páscoa Solidária



As crianças e adolescentes participantes das atividades desenvolvidas no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, pelo Centro Esportivo Multi Esporte (CEME), receberam no (31/03), ovos de páscoa entregues pelo Fundo Social de Solidariedade, como parte da segunda edição de sua Campanha Páscoa Solidária.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a ação busca sensibilizar a população para a importância de pequenos gestos, que podem transformar a data em um momento de alegria, carinho e esperança para centenas de crianças. De acordo com o Fundo Social, a proposta vai além da doação de chocolates, pois a campanha tem como foco levar significado à Páscoa, promovendo inclusão e acolhimento às crianças que participam de projetos sociais na cidade.

A entrega dos ovos de páscoa foi realizada pela Diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, com a participação do vereador Dé Alvim e da equipe da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, Emerson Leandro de Morais, Samuel dos Santos e Bruna Hellen Vicente Rodrigues.

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