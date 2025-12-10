Tudo o que você precisa saber sobre a credencial ou carteirinha do Sesc

O que é o Sesc?

Mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc - Serviço Social do Comércio é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e sua família.

Como eu faço a carteirinha do Sesc?

Para responder a esta dúvida, e ainda te ajudar a compartilhar a resposta com todo mundo, reunimos todas as informações importantes a seguir.

Quem pode fazer?

Todas as pessoas quetêmvínculo empregatício com empresas privadas do comércio, serviços e turismo podemse credenciarno Sesc. Funcionários com registro em carteira, trabalhadores temporários, estagiários e aposentados das mais diversas empresas – como lojas, padarias, farmácias, hospitais e escolas particulares, condomínios, empresas deteleatendimentoe muitas outras.

MEIspodem? E autônomos?

Sócios e proprietários das empresas não têmdireito a serem titular da Credencial Plena, mas o Sesc tem muitas atividades gratuitas e livres para o público em geral (não-credenciados). Além disso, verifique a possibilidade de credenciamento como dependente de um familiar (filhos, enteados, irmãos, netos ou cônjuge/companheiro) com vínculo empregatício em empresa do comércio de bens, serviços e turismo.

Credencial ou carteirinha?

Por aqui chamamos de Credencial Plena, porque é com ela que você se habilita a aproveitar o Sesc plenamente: serviços exclusivos, atendimento prioritário, descontos e muitos outros benefícios.

E mais, o titular (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo), pode incluir seus dependentes. Assim, a família também pode usar o Sesc!

Podem ser dependentes:

- Filhos, enteados, irmãos, netos, pessoas sob guarda e tutelados (até 20 anos);

- Filhos, enteados, irmãos e netos (entre 21 e 24 anos);

- Cônjuge ou companheiro;

- Pais e padrastos do titular;

- Avós.

Para fazer ou renovar a Credencial Plena de maneira online e de onde estiver, baixe o app Credencial Sesc SP na Google Play ou na App Store, ou acesse o site Central de Relacionamento Digital. Se preferir, nesses mesmos locais você consegue agendar seu horário para ir presencialmente em uma de nossas unidades. Caso não encontre horários disponíveis, você poderá comparecer à Central de Relacionamento e verificar a disponibilidade para encaixe na agenda do dia.

Quanto custa?

A Credencial é sempre gratuita e tem uma validade de até 2 anos. Ao fim desse período, se você continuar com o vínculo apresentado, poderá renová-la gratuitamente também.

E quem perdeu o emprego?

Se você está desempregado(a), mas trabalhava em empresas de comércio, serviços e turismo, existe um prazo de até 24 meses (a contar da baixa na sua carteira) para você emitir e aproveitar a sua Credencial.

Quais são os benefícios da credencial?

A credencial Sesc dá acesso à programação e aos serviços oferecidos pela instituição, gratuitamente ou com preços mais baixos. Espetáculos de teatro, dança, música, artes visuais, cinema, literatura, oficinas, atividades esportivas, serviços odontológicos, entre outras atividades que compõem a gama de ações da Instituição.

Além disso, o Sesc mantém uma rede de hospedagem com unidades em todas as regiões do país. São 38 hotéis e pousadas, localizados em 20 estados, que recebem milhares de brasileiros anualmente, entre eles o Sesc Bertioga, que é a colônia de férias do comerciário no estado de São Paulo. Saiba mais em https://www.sesc.com.br/encontre-uma-unidade

Em São Carlos, a unidade do Sesc que fica na avenida Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim Gibertoni, conta com área de convivência, teatro, ginásio de esportes e eventos, quadras polidesportivas, sala de ginástica e atividades corporais, sala de ginástica multifuncional, sala de múltiplo uso (para sessões de vídeo, oficinas, encontros etc.), consultórios odontológicos, sala de leitura, biblioteca, espaço de tecnologia e artes, espaço de brincar (para crianças de 0 a 6 anos), redário, cafeteria, parque aquático com 3 piscinas recreativas, sendo uma coberta e aquecida, e um parque infantil.

Acesse sescsp.org.br/credencialplena ou baixe o aplicativo Credencial Sesc SP, confira toda a documentação necessária para o seu credenciamento e dos seus dependentes e faça ou renove sua credencial gratuitamente.