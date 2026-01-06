São Carlos ganha nova atração infantil com promoção especial em janeiro

A estrutura pode ser instalada em ambientes internos ou externos e não necessita de energia elétrica, facilitando a montagem e ampliando as possibilidades de uso. A proposta é oferecer diversão sem complicação, com segurança, comodidade e praticidade para quem organiza eventos.

Indicada para festas de aniversário, eventos escolares, confraternizações, condomínios e festas abertas ou privadas, a Carreta Playground pode ser utilizada tanto em eventos gratuitos quanto com cobrança de ingresso, tornando-se um verdadeiro ponto de alegria onde estiver instalada.

A carreta reúne sete brinquedos em uma única estrutura, garantindo variedade e entretenimento contínuo para as crianças:

Escorregador tobogã

Obstáculos interativos

Túnel de fitas

Piscina de bolinhas

Escorregador caracol

Saco de pancadas

Pula-pula (cama elástica)

Os pacotes de locação variam de 3 a 5 horas, com possibilidade de períodos maiores. Um monitor acompanha as crianças durante todo o uso do brinquedo, assegurando organização e segurança.

PROMOÇÃO ESPECIAL DE JANEIRO

Durante todo o mês de janeiro, quem fechar um pacote de 3 horas ou mais ganha +1 HORA GRÁTIS de diversão.

Promoção válida exclusivamente para contratos fechados em janeiro, mas pode ser qualquer data do ano.

Quem deseja aproveitar a promoção e garantir a Carreta Playground para seu evento pode entrar em contato pelas redes sociais ou WhatsApp.

Serviço

WhatsApp: (16) 99992-7959

