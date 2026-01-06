(16) 99963-6036
terça, 06 de janeiro de 2026
Novidade

São Carlos ganha nova atração infantil com promoção especial em janeiro

Carreta Playground reúne sete brinquedos e oferece +1 hora grátis para contratos fechados neste mês de Janeiro, válido para qualquer data de 2026

06 Jan 2026 - 15h42
São Carlos acaba de ganhar uma nova opção de entretenimento infantil que já está conquistando as crianças e chamando a atenção dos pais. A Carreta Playground é uma atração inovadora, prática e totalmente versátil, que leva a diversão até o local onde a festa acontece.
 
A estrutura pode ser instalada em ambientes internos ou externos e não necessita de energia elétrica, facilitando a montagem e ampliando as possibilidades de uso. A proposta é oferecer diversão sem complicação, com segurança, comodidade e praticidade para quem organiza eventos.
 
Indicada para festas de aniversário, eventos escolares, confraternizações, condomínios e festas abertas ou privadas, a Carreta Playground pode ser utilizada tanto em eventos gratuitos quanto com cobrança de ingresso, tornando-se um verdadeiro ponto de alegria onde estiver instalada.
 
A carreta reúne sete brinquedos em uma única estrutura, garantindo variedade e entretenimento contínuo para as crianças:
 
  • Escorregador tobogã
  • Obstáculos interativos
  • Túnel de fitas
  • Piscina de bolinhas
  • Escorregador caracol
  • Saco de pancadas
  • Pula-pula (cama elástica)
 
Os pacotes de locação variam de 3 a 5 horas, com possibilidade de períodos maiores. Um monitor acompanha as crianças durante todo o uso do brinquedo, assegurando organização e segurança.
 
PROMOÇÃO ESPECIAL DE JANEIRO 
Durante todo o mês de janeiro, quem fechar um pacote de 3 horas ou mais ganha +1 HORA GRÁTIS de diversão.
Promoção válida exclusivamente para contratos fechados em janeiro, mas pode ser qualquer data do ano.
 
Quem deseja aproveitar a promoção e garantir a Carreta Playground para seu evento pode entrar em contato pelas redes sociais ou WhatsApp.
 
Serviço
WhatsApp: (16) 99992-7959
 
Carreta Playground: mais tempo de diversão sem pagar a mais.

Últimas Notícias