(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Oportunidade

São Carlos Ambiental promove neste sábado Feirão de Empregos com vagas para Coletor de Resíduos

29 Jan 2026 - 13h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos Ambiental promove neste sábado Feirão de Empregos com vagas para Coletor de Resíduos -
A São Carlos Ambiental promoverá no dia 31 de janeiro, das 8h às 12h, um Feirão de Empregos com vagas destinadas à função de Coletor de Resíduos. A ação será realizada na própria sede da empresa, localizada na Rua Dr. Eduardo de Campos Maia Filho, 130 — Recreio São Judas Tadeu.
 
O objetivo do feirão é ampliar o quadro operacional e oferecer oportunidade de inserção no mercado de trabalho para moradores da cidade e região. Durante o evento, a equipe de Recursos Humanos realizará entrevistas presenciais na hora, agilizando o processo de recrutamento.
 
As vagas oferecem salário fixo, adicional de insalubridade e vale-alimentação. Há oportunidades para turnos diurno e noturno. Para concorrer, não é exigida experiência anterior, o que amplia o acesso de candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação profissional.
 
Para participar, os interessados devem comparecer ao local dentro do horário informado, levando currículo atualizado e documento oficial com foto. Não é necessário agendamento prévio.
 
Segundo a empresa, a iniciativa busca aproximar candidatos das oportunidades disponíveis e valorizar profissionais que contribuem diretamente para os serviços essenciais de limpeza urbana e cuidado com a cidade.

Leia Também

Engemasa abre vaga para Operador de Centro de Usinagem CNC
Oportunidade13h10 - 29 Jan 2026

Engemasa abre vaga para Operador de Centro de Usinagem CNC

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h34 - 27 Jan 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Têxtil Rossignolo abre vaga para Auxliar de Laboratório
Oportunidade06h02 - 26 Jan 2026

Têxtil Rossignolo abre vaga para Auxliar de Laboratório

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h18 - 23 Jan 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Têxtil Rossignolo abre vaga para Eletricista de Manutenção
Oportunidade12h00 - 20 Jan 2026

Têxtil Rossignolo abre vaga para Eletricista de Manutenção

Últimas Notícias