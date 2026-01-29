São Carlos Ambiental promove neste sábado Feirão de Empregos com vagas para Coletor de Resíduos

A São Carlos Ambiental promoverá no dia 31 de janeiro, das 8h às 12h, um Feirão de Empregos com vagas destinadas à função de Coletor de Resíduos. A ação será realizada na própria sede da empresa, localizada na Rua Dr. Eduardo de Campos Maia Filho, 130 — Recreio São Judas Tadeu.

O objetivo do feirão é ampliar o quadro operacional e oferecer oportunidade de inserção no mercado de trabalho para moradores da cidade e região. Durante o evento, a equipe de Recursos Humanos realizará entrevistas presenciais na hora, agilizando o processo de recrutamento.

As vagas oferecem salário fixo, adicional de insalubridade e vale-alimentação. Há oportunidades para turnos diurno e noturno. Para concorrer, não é exigida experiência anterior, o que amplia o acesso de candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação profissional.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local dentro do horário informado, levando currículo atualizado e documento oficial com foto. Não é necessário agendamento prévio.

Segundo a empresa, a iniciativa busca aproximar candidatos das oportunidades disponíveis e valorizar profissionais que contribuem diretamente para os serviços essenciais de limpeza urbana e cuidado com a cidade.