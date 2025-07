Sanca Móveis reinaugura neste sábado com ofertas imperdíveis e brindes exclusivos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A tradicional loja SancaMóveis, localizada na Avenida São Carlos, 1050, prepara uma grande festa para marcar sua reinauguração neste sábado (5), a partir das 9h da manhã. Com uma campanha promocional agressiva, a loja promete os melhores preços do ano, mas somente neste dia e com peças limitadas.

Entre as principais ofertas anunciadas estão:

Cozinha Completa por R$ 799 à vista

Guarda-Roupas 6 portas por R$ 699 à vista

Box Baú por R$ 499 à vista

Sofá retrátil e reclinável por R$ 1.399 à vista

Mesa com 4 lugares por R$ 1.699 à vista

Além dos preços atrativos, os 10 primeiros compradores do dia ganharão brindes exclusivos da loja. A promoção é válida enquanto durarem os estoques, por isso a recomendação é chegar cedo.

Avenida São Carlos n° 1050 Centro

Instagram: https://www.instagram.com/sancamoveis/

Contato: (16) 99434 5534





Leia Também