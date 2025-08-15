(16) 99963-6036
sexta, 15 de agosto de 2025
Publieditorial

Sábado Maluco da Sanca Móveis promete 8 horas de ofertas imperdíveis

15 Ago 2025 - 08h18Por Sanca Móveis
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Sábado Maluco da Sanca Móveis promete 8 horas de ofertas imperdíveis -

A Sanca Móveis realiza neste sábado (16) o “Sábado Maluco”, com oito horas seguidas de promoções exclusivas para quem deseja renovar a casa com preços especiais. As ofertas serão válidas das 9h às 17h, na loja localizada na Avenida São Carlos, 1050, no Centro.

Entre os destaques da promoção estão:

  • Sofá Ravi – Retrátil, reclinável, molas Bonel, encosto 100% fibra siliconada, braço com porta-copos e veludo premium por R$ 1.799 à vista (peças limitadas).

  • Guarda-Roupa Evidence Plus – Ele e Ela – 6 portas, 4 gavetas telescópicas, 2 camiseiros, 1 calceiro, 3 maleiros e 2 prateleiras por R$ 1.499 à vista (peças limitadas).

  • Cozinha Isabela – 8 portas, 2 gavetas, prateleiras e nichos por R$ 799 à vista (peças limitadas).

  • Conjunto Box Padrão Oregon – Cama com baú, molas ensacadas e laterais em linho por R$ 1.499 à vista (peças limitadas).

SANCA MÓVEIS
Endereço: Avenida São Carlos 1050 Centro
Contato: (16) 99434 5534

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial07h50 - 15 Ago 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga
Segurança, rapidez e tranquilidade15h12 - 12 Ago 2025

Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h51 - 12 Ago 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Teatro La Salle recebe hoje tributo à banda Roupa Nova
09/0811h03 - 09 Ago 2025

Teatro La Salle recebe hoje tributo à banda Roupa Nova

Radical Vest anuncia: presentes de Dia dos Pais: camisetas Onbongo a partir de R$59,99
Radical no shopping09h04 - 08 Ago 2025

Radical Vest anuncia: presentes de Dia dos Pais: camisetas Onbongo a partir de R$59,99

Últimas Notícias