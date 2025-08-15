Sábado Maluco da Sanca Móveis promete 8 horas de ofertas imperdíveis

A Sanca Móveis realiza neste sábado (16) o “Sábado Maluco”, com oito horas seguidas de promoções exclusivas para quem deseja renovar a casa com preços especiais. As ofertas serão válidas das 9h às 17h, na loja localizada na Avenida São Carlos, 1050, no Centro.

Entre os destaques da promoção estão:

Sofá Ravi – Retrátil, reclinável, molas Bonel, encosto 100% fibra siliconada, braço com porta-copos e veludo premium por R$ 1.799 à vista (peças limitadas).

Guarda-Roupa Evidence Plus – Ele e Ela – 6 portas, 4 gavetas telescópicas, 2 camiseiros, 1 calceiro, 3 maleiros e 2 prateleiras por R$ 1.499 à vista (peças limitadas).

Cozinha Isabela – 8 portas, 2 gavetas, prateleiras e nichos por R$ 799 à vista (peças limitadas).

Conjunto Box Padrão Oregon – Cama com baú, molas ensacadas e laterais em linho por R$ 1.499 à vista (peças limitadas).

SANCA MÓVEIS

Endereço: Avenida São Carlos 1050 Centro

Contato: (16) 99434 5534