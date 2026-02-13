(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Radical no shopping

Radical Vest lança “ Mês do preço baixo “ com calças jeans e camisetas Onbongo a partir de 59,99

13 Fev 2026 - 08h21Por Radical Vest Iguatemi
A Radical Vest, localizada no Shopping Iguatemi São Carlos, iniciou a campanha “Mês do Preço Baixo” com ofertas especiais em peças da marca Onbongo. Durante a promoção, camisetas, calças jeans e bermudas jeans estão com preços a partir de R$ 59,99.

Entre os destaques estão:

  • Camisetas Onbongo a partir de R$ 59,99

  • Calças jeans a partir de R$ 59,99

  • Bermudas jeans a partir de R$ 59,99

Além dos valores promocionais, os clientes podem parcelar as compras em até 10 vezes sem juros. A campanha é por tempo limitado.

A loja está localizada no Shopping Iguatemi São Carlos, na Rua Passeio dos Flamboyants, 200 – Loja 82, no Parque Faber Castelli.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3413-4986, pelo celular (19) 9 9839-8254 ou pelo WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=5519998398254.

