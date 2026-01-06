(16) 99963-6036
A Prime Carnes chega a São Carlos com preços de atacado no varejo

06 Jan 2026 - 07h55Por Jessica Carvalho R
São Carlos vai ganhar em breve uma nova opção para quem busca qualidade, variedade e economia na hora de comprar carnes. A cidade recebe o A Prime Carnes, o primeiro atacarejo totalmente especializado em carnes, reunindo praticidade e preços competitivos.

 A Prime Carnes contará com um mix completo de carnes bovinas, suínas, frango e carneiro, além de cortes temperados e espetinhos, atendendo tanto o consumidor final quanto comerciantes e churrasqueiros. A proposta é oferecer preço de atacado no varejo, facilitando o acesso a produtos de qualidade com ótimo custo-benefício.

Outro diferencial é a estrutura pensada para o conforto do cliente, com estacionamento próprio, facilitando o acesso e a compra em maiores volumes.

A unidade será instalada na Rua São Paulo nº 1361, em frente ao Passarinho Hortifrúti, em um ponto de fácil localização. A inauguração será anunciada em breve.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99654-0803.

