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Mofo e umidade na casa ou empresa? Empresa de SÃ£o Carlos tem a soluÃ§Ã£o

13 Mar 2026 - 11h30Por Impermax
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Mofo e umidade na casa ou empresa? Empresa de SÃ£o Carlos tem a soluÃ§Ã£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Você esta com problema sério de umidade na sua casa ou empresa? Pintura descascando, cheiro forte de mofo e até fungos aparecendo. Além de feio, a gente sabe que isso pode até prejudicar nossa saúde.

Apresentamos pra você a Impermax.  Uma empresa sólida, com 22 anos de experiência em impermeabilização. Eles vão, identificarão a infiltração e fazem todo o serviço de impermeabilização com muito profissionalismo.

Depois do trabalho da Impermax, acaba a umidade e a tranquilidade volta ao normal e você ganha mais tranquilidade.

Se você também sofre com infiltração, mofo ou parede úmida, eu recomendo: chame a Impermax!

Telefone e WhatsApp: (16) 99713-5055
Instagram: @impermax.imp

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