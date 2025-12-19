McDonald's inaugura nova unidade em São Carlos

O McDonald’s inaugura o novo restaurante na Avenida Tancredo Neves, em São Carlos, nesta sexta-feira, 19/12. A iniciativa reforça o compromisso da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s, em oferecer conveniência, conforto e novas experiências de menu aos consumidores da cidade.
Além do icônico cardápio de sanduíches e sobremesas, o restaurante traz uma novidade saborosa: uma vitrine exclusiva de McCafé. A estratégia fortalece o segmento de cafeterias da marca com bebidas quentes e frias, bolos, cookies e opções matinais, como pão de queijo e diferentes sanduíches com ovos e bacon para o café da manhã. Opções para quem busca praticidade e sabores diversificados em todas as ocasiões ao longo do dia.
O projeto do novo restaurante foi cuidadosamente planejado para oferecer ainda uma experiência moderna e interativa aos clientes. A unidade conta com totens de autoatendimento e menus digitais, McDelivery e o Peça e Retire no app da marca, permitindo que o cliente escolha a forma mais prática para o consumo.
O novo restaurante também incorpora diversas iniciativas sustentáveis. O projeto arquitetônico, por exemplo, prioriza a iluminação natural e utiliza tecnologia LED. Os equipamentos da cozinha, como fritadeiras e chapas, têm baixo consumo energético, e há também sistemas de reaproveitamento de água.
Serviço:
McDonald’s São Carlos
Endereço: Av. Tancredo Neves, n. 520
Horário de funcionamento:
Domingo a quinta - Restaurante e Drive-Thru: das 09h às 23h.
Sextas e sábados – Restaurante: 09h às 23h | Drive-Thru: 09 às 4h.