Maior circo da AmÃ©rica Latina estÃ¡ de volta a SÃ£o Carlos apÃ³s trÃªs anos

Circo Khronos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Após três anos, o Circo Khronos, considerado maior e melhor circo da América Latina volta a se apresentar em São Carlos com uma megaestrutura e atrações que prometem impressionar o público de todas as idades.

O espetáculo reúne artistas premiados em diversos países e apresentações que misturam tradição circense, tecnologia e grandes efeitos visuais. Entre as atrações mais aguardadas estão o King Kong, um gorila gigante com 11 metros de altura, e o Transformers, com o Camaro robô que se transforma ao vivo no palco, garantindo momentos de emoção e surpresa para o público.

A estreia está marcada para 20 de março, às 20h, com estacionamento gratuito para os visitantes.

O circo está luxuosamente instalado na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da UBS Vila Isabel, em uma estrutura preparada para receber famílias e amantes do espetáculo circense.

A expectativa é de grande público durante a temporada na cidade, reunindo diversão, aventura e atrações inéditas.

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