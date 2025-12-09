(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira

09 Dez 2025 - 19h55
Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira
O sonho de ter um IPhone neste Natal se torna realidade em São Carlos com uma oferta imperdível do Magazine Luiza. Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, os clientes poderão adquirir um iPhone com parcelas a partir de apenas R$159 mensais.
 
A promoção é ideal para quem quer presentear com um smartphone de alta tecnologia sem comprometer o orçamento. 
 
A oferta é válida por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.
Não perca a chance de proporcionar um 
 
Corre pra loja ou chame um vendedor no link: https://maga.lu/loja0010 e garanta suas compras.

