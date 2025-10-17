(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Ofertas

Magalu São Carlos: ofertas omperdíveis até 17h com 21x sem juros e cupons de desconto

17 Out 2025 - 16h52Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Magalu São Carlos: ofertas omperdíveis até 17h com 21x sem juros e cupons de desconto -
Alôooo, São Carlos e região! A promoção imperdível chegou no Magalu! A loja toda em 21x sem juros no cartão Luiza! 
 
E mais os vendedores estão cheios de cupons de desconto para você comprar muito .
 
Comfira algumas ofertas :
 
- Air Fryer Ultra 3,2L por R$ 199,00
 
- Smart TV 55" Samsung 4K UHD Crystal por  21X R$ 129,90 sem juros no Cartão Luiza ou R$ 2.727,90 à vista
 
- Ar condicionado Split Gree Inverter Frio 21x por R$ 109.48 SEM JUROS no cartão luiza  ou R$2.299,00 à vista
 
- Smart tv 65 LG 4K  Ultra HD 21X 179,90 SEM JUROS no cartão luiza ou  R$3.777,90 à vista.
 
- Galaxy S24 Ultra 256GB 21x R$ 254,00 sem juros no Cartão Luiza ou R$ 5.132,00 avista na recarga programada .
 
- Smartphone SamsungGalaxy S24 FE 128GB 21x R$ 129,00  NO CARTÃO LUIZA ou R$2.399,00 no Pix ou Dinheiro
 
- Smartphone SamsungGalaxy A16 128GB por  21x R$ 43,00 NO CARTÃO LUIZA ou R$799,00 no Pix ou Dinheiro
 
- Jogo de Copos de Vidro 255ml por R$ 19,90 avista 
 
Corra para loja e ganhe até R$500 de desconto direto com o seu vendedor na hora da compra e ainda com a melhor condição de pagamento do Brasil .
 
Não fique de fora neste sábado loja aberta até as 17h 
 
Fale com um vendedor https://maga.lu/loja0010

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h20 - 17 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Bauducco anuncia inauguração de loja em São Carlos e inicia contratações
Oportunidade12h24 - 16 Out 2025

Bauducco anuncia inauguração de loja em São Carlos e inicia contratações

Colégio Objetivo apresenta: ENEMflix - O evento que vai transformar sua preparação para o ENEM
Oportunidade 10h00 - 15 Out 2025

Colégio Objetivo apresenta: ENEMflix - O evento que vai transformar sua preparação para o ENEM

Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos
Vilaurbe09h00 - 14 Out 2025

Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h06 - 14 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias