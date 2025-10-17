Magalu São Carlos: ofertas omperdíveis até 17h com 21x sem juros e cupons de desconto

E mais os vendedores estão cheios de cupons de desconto para você comprar muito .

Comfira algumas ofertas :

- Air Fryer Ultra 3,2L por R$ 199,00

- Smart TV 55" Samsung 4K UHD Crystal por 21X R$ 129,90 sem juros no Cartão Luiza ou R$ 2.727,90 à vista

- Ar condicionado Split Gree Inverter Frio 21x por R$ 109.48 SEM JUROS no cartão luiza ou R$2.299,00 à vista

- Smart tv 65 LG 4K Ultra HD 21X 179,90 SEM JUROS no cartão luiza ou R$3.777,90 à vista.

- Galaxy S24 Ultra 256GB 21x R$ 254,00 sem juros no Cartão Luiza ou R$ 5.132,00 avista na recarga programada .

- Smartphone SamsungGalaxy S24 FE 128GB 21x R$ 129,00 NO CARTÃO LUIZA ou R$2.399,00 no Pix ou Dinheiro

- Smartphone SamsungGalaxy A16 128GB por 21x R$ 43,00 NO CARTÃO LUIZA ou R$799,00 no Pix ou Dinheiro

- Jogo de Copos de Vidro 255ml por R$ 19,90 avista

Corra para loja e ganhe até R$500 de desconto direto com o seu vendedor na hora da compra e ainda com a melhor condição de pagamento do Brasil .

Não fique de fora neste sábado loja aberta até as 17h

Fale com um vendedor https://maga.lu/loja0010

Alôooo, São Carlos e região! A promoção imperdível chegou no Magalu! A loja toda em 21x sem juros no cartão Luiza!