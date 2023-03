Instituto ADN arrecada alimentos para doação ao Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio

Clientes participam da ação e doam alimentos durante evento de entrega de chaves da ADN Construtora. -

No dia 18 de março, durante a Entrega dos Sonhos do Parque dos Jequitibás, empreendimento da ADN Construtora em Araraquara, o Instituto ADN promoveu uma ação social de arrecadação de alimentos para o Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio. A iniciativa foi um sucesso, e foram arrecadados cerca mais de 300 kg de alimentos, que serão destinados para a entidade.

Como acontece habitualmente em cada evento de entrega de empreendimento, o Instituto ADN convida seus clientes e futuros moradores a doarem 1kg de alimento não-perecível e, a cada 1kg arrecadado, o Instituto dobra a doação. “O Instituto tem como objetivo aproximar a ADN, seus clientes e a comunidade através de ações transformadoras. Por isso, unimos forças em uma verdadeira corrente do bem. Nós estimulamos as doações nos comprometendo a dobrar o valor arrecadado. Ao todo, será doada mais de 1 tonelada de alimentos para a entidade, o que com certeza contribui para o desenvolvimento de mais de 150 crianças e adolescentes atendidas e também para o orçamento anual do Lar”, destaca o presidente do Instituto ADN e CEO da ADN Construtora, Pedro Donadon.



Sobre a entidade

O Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio é uma instituição que atende 150 crianças e adolescentes na cidade, oferecendo oficinas culturais, práticas esportivas, apoio nos estudos extraescolar, além de alimentação e ações que promovam a participação e cidadania. “A ação promovida pelo Instituto ADN demonstra o compromisso da empresa com a responsabilidade social e com a comunidade local. É muito importante que as empresas atuem de forma engajada em questões sociais e ambientais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Parabenizamos a todos os envolvidos pela iniciativa e agradecemos de coração a todos que doaram. Esperamos que mais pessoas e empresas sigam esse exemplo”, agradece a assistente social da entidade, Nayara Camargo Rueda.

Instituto ADN

O Instituto ADN foi fundado em 2018 com o objetivo de promover ações como oportunidades dos colaboradores exercerem a cidadania, amparando organizações sociais e contribuindo com a melhoria nas comunidades em que a ADN Construtora atua. Seu principal propósito é transformar o futuro das pessoas gerando oportunidades e melhor qualidade de vida. Dentre seus valores estão priorizar os princípios como compromisso, respeito ao próximo, integridade e solidariedade.

Parque dos Jequitibás foi 100% vendido nos primeiros meses de lançamento.

Recorde de vendas em Araraquara

Com 384 apartamentos, o Parque dos Jequitibás foi lançado em outubro de 2020 e teve mais de 70% das unidades vendidas logo nas primeiras semanas de lançamento, alcançando os 100% em pouco tempo. “A velocidade de venda desse empreendimento foi reflexo de todo o nosso esforço estratégico na cidade, pois após o sucesso do Parque das Tulipas, tínhamos o compromisso de entregar mais um projeto incrível para os araraquarenses e o sucesso de vendas do Jequitibás em tempo recorde mostra que atingimos o objetivo”, disse Caio Maroni, diretor comercial da ADN Construtora.

Para saber mais sobre os empreendimentos disponíveis na cidade de Araraquara, os interessados podem visitar o plantão de venda, na Av. 36, 937, no centro, ou acessar www.adnconstrutora.com.br.

