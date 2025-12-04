Ibaté recebe tradicional Megafeirão de Veículos

O tradicional Megafeirão de Veículos de Ibaté começa nesta quinta-feira (4) e segue até domingo (7), com uma novidade para esta edição: o evento será realizado em novo endereço, ao lado da Prefeitura Municipal, no final da Avenida São João.

Com mais de 700 veículos disponíveis, o feirão promete atrair consumidores de toda a região oferecendo condições diferenciadas para a compra do carro próprio. Entre os destaques estão os financiamentos com aprovação facilitada, possibilidade de adquirir o veículo com 100% do valor financiado, parcelamento em até 70 meses e a opção de pagar a primeira parcela somente após 90 dias.

A ação conta com apoio da Omni Financeira, especializada em crédito automotivo. O evento reúne diversas modalidades de veículos, desde carros populares até modelos mais completos, além de opções para diferentes faixas de preço.

O Megafeirão de Veículos poderá ser visitado entre os dias 4 e 7 de dezembro, sempre no espaço montado ao lado da Prefeitura Municipal de Ibaté. A expectativa é de grande público durante os quatro dias de ofertas e negociações.