Grande Feirão de Imóveis no Cidade Aracy acontece neste sábado (26)

A cidade de São Carlos receberá, no próximo sábado (26), um grande feirão de imóveis promovido pela construtora MRV, em parceria com a imobiliária Let Live. O evento acontecerá das 9h às 17h, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Avenida Regit Arab, nº640 no bairro Cidade Aracy.

A ação oferece a oportunidade para quem deseja adquirir o primeiro imóvel ou investir na cidade, com condições especiais válidas apenas durante o evento. Serão ofertados apartamentos de dois dormitórios, em condomínios com área de lazer completa, incluindo piscina, com subsídios que podem chegar a até R$ 66 mil por meio do programa Minha Casa Minha Vida e também do programa Casa Paulista.

Além dos descontos, a MRV realizará análises de crédito gratuitas no local. Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência recente, holerites ou extratos bancários, além de certidões e comprovantes de dependentes, se houver.

A iniciativa vem ao encontro da demanda da população da região, segundo a organização. A Let Live, responsável pela organização e atendimento do evento, estará disponível para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas dos participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99210-2299 ou pelo Instagram @letliveni