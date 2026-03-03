(16) 99963-6036
terça, 03 de março de 2026
Ritmo nordestino

Forró do Tatá promete agitar São Carlos dia 11 de abril no Country Club

03 Mar 2026 - 09h00Por Jessica Carvalho R
O clima nordestino vai tomar conta de São Carlos no sábado, dia 11 de abril, com a realização do tradicional Forró do Tatá. A festa acontece no São Carlos Country Club, com início marcado para as 17h30, prometendo muita música boa e animação até a noite.

A programação reúne atrações que valorizam o forró raiz e o ritmo contagiante que conquista públicos de todas as idades. No comando do som mecânico, o DJ Marcelo Uchôa leva clássicos no vinil direto da vitrola, garantindo aquele toque retrô especial. Já no palco, o público poderá dançar ao som do Trio Soriano e da Banda Forrozada, que prometem não deixar ninguém parado.

 Ingressos

Os valores variam conforme o lote:

  • 1º lote: R$ 45,00

  • 2º lote: R$ 50,00

  • Portaria: R$ 55,00

As vendas antecipadas podem ser feitas via Pix (16 99261-1459).

Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante juntamente com o nome completo para o WhatsApp: (16) 99261-1459. Clique aqui

Importante: Em caso de desistência, não haverá reembolso do valor pago.

 Local

O evento será realizado no São Carlos Country Club, localizado na Rodovia Washington Luís, s/n – Km 234 – São Carlos

Instagram: Forró do Tatá

Últimas Notícias