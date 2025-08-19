Festival do Pastel e do Morango acontece neste fim de semana no Kartódromo

Nos dias 23 e 24 de agosto, o Kartódromo recebe o tradicional Festival do Pastel e do Morango, que promete reunir gastronomia, música e diversão para toda a família. O evento terá início a partir das 14 horas, tanto no sábado quanto no domingo.

Além dos pastéis e das irresistíveis sobremesas com morango, o público poderá aproveitar uma grande variedade gastronômica, com mais de 20 tipos de alimentação, além de chopp gelado.

Para garantir a diversão das crianças, o festival contará ainda com uma área kids especialmente preparada para os pequenos.

Programação Musical

A festa será embalada por diversas atrações musicais:

Sábado (23/08): apresentação da Orquestra de Violeiros e do DJ Tello ;

Domingo (24/08): show da banda Vinil 78, que promete animar o público com grandes sucessos.

Entrada Livre

O Festival do Pastel e do Morango é uma ótima oportunidade para reunir a família e os amigos em um ambiente descontraído, com boa música, comida de qualidade e lazer para todas as idades.

