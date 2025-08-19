(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Sábado e domingo

Festival do Pastel e do Morango acontece neste fim de semana no Kartódromo

18 Ago 2025 - 18h26Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Festival do Pastel e do Morango acontece neste fim de semana no Kartódromo -

Nos dias 23 e 24 de agosto, o Kartódromo recebe o tradicional Festival do Pastel e do Morango, que promete reunir gastronomia, música e diversão para toda a família. O evento terá início a partir das 14 horas, tanto no sábado quanto no domingo.

Além dos pastéis e das irresistíveis sobremesas com morango, o público poderá aproveitar uma grande variedade gastronômica, com mais de 20 tipos de alimentação, além de chopp gelado.

Para garantir a diversão das crianças, o festival contará ainda com uma área kids especialmente preparada para os pequenos.

Programação Musical

A festa será embalada por diversas atrações musicais:

  • Sábado (23/08): apresentação da Orquestra de Violeiros e do DJ Tello;

  • Domingo (24/08): show da banda Vinil 78, que promete animar o público com grandes sucessos.

Entrada Livre

O Festival do Pastel e do Morango é uma ótima oportunidade para reunir a família e os amigos em um ambiente descontraído, com boa música, comida de qualidade e lazer para todas as idades.

 

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h15 - 19 Ago 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Sábado Maluco da Sanca Móveis promete 8 horas de ofertas imperdíveis
Publieditorial08h18 - 15 Ago 2025

Sábado Maluco da Sanca Móveis promete 8 horas de ofertas imperdíveis

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial07h50 - 15 Ago 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga
Segurança, rapidez e tranquilidade15h12 - 12 Ago 2025

Rodeio: empresa oferece estacionamento com seguro por R$ 35; reserve sua vaga

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h51 - 12 Ago 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias