(16) 99963-6036
terça, 03 de março de 2026
Sábado e domingo

Festa do Pastel movimenta o Kartódromo neste fim de semana

03 Mar 2026 - 15h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pastel - Crédito: FlanovaisPastel - Crédito: Flanovais

O Katódromo será palco de muito sabor e animação neste fim de semana com a realização da Festa do Pastel, que promete reunir gastronomia variada e atrações musicais para toda a família.

A programação começa no sábado, 7 de março, das 16h às 22h. O público poderá curtir o som do DJ Lígero e apresentação do cantor Cacá, trazendo ao palco um repertório de MPB e samba.

No domingo, 8 de março, a festa continua das 11h às 22h, com destaque para o “Flash Back – Turma dos Passinhos”, resgatando sucessos que marcaram época e animando o público com muita dança.

Além das atrações musicais, o evento contará com mais de 20 sabores de pastel, incluindo opções doces. A estrutura também oferece caldo de cana, lanches, chopp, doces e uma área completa de alimentação.

A Festa do Pastel é uma opção de lazer e gastronomia para quem deseja aproveitar o fim de semana com boa comida, música ao vivo e um ambiente descontraído no Katódromo.

 
 

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial12h38 - 03 Mar 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Forró do Tatá promete agitar São Carlos dia 11 de abril no Country Club
Ritmo nordestino09h00 - 03 Mar 2026

Forró do Tatá promete agitar São Carlos dia 11 de abril no Country Club

Ambiental Podas & Manejos amplia atuação e passa a oferecer serviços de jardinagem e paisagismo
Novidade08h27 - 02 Mar 2026

Ambiental Podas & Manejos amplia atuação e passa a oferecer serviços de jardinagem e paisagismo

Super Flashback traz de volta as noites “Ladies First” ao Liberty Music Hall
Ladies First18h28 - 26 Fev 2026

Super Flashback traz de volta as noites “Ladies First” ao Liberty Music Hall

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h45 - 24 Fev 2026

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Últimas Notícias