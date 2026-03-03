Festa do Pastel movimenta o Kartódromo neste fim de semana

O Katódromo será palco de muito sabor e animação neste fim de semana com a realização da Festa do Pastel, que promete reunir gastronomia variada e atrações musicais para toda a família.

A programação começa no sábado, 7 de março, das 16h às 22h. O público poderá curtir o som do DJ Lígero e apresentação do cantor Cacá, trazendo ao palco um repertório de MPB e samba.

No domingo, 8 de março, a festa continua das 11h às 22h, com destaque para o “Flash Back – Turma dos Passinhos”, resgatando sucessos que marcaram época e animando o público com muita dança.

Além das atrações musicais, o evento contará com mais de 20 sabores de pastel, incluindo opções doces. A estrutura também oferece caldo de cana, lanches, chopp, doces e uma área completa de alimentação.

A Festa do Pastel é uma opção de lazer e gastronomia para quem deseja aproveitar o fim de semana com boa comida, música ao vivo e um ambiente descontraído no Katódromo.