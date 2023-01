Estudio Baby se torna referência em fotos de bebês de Ibaté com lindos ensaios fotográficos

Ensaio realizado pela Estudio Baby - Crédito: Estudio Baby

O Estudio Baby se tornou uma referência na cidade em fotos de bebês e faz um trabalho voltado especificamente para bebês com ensaios fotográficos de newborn, smash the cake, batizados e acompanhamento mensal.



Mesmo sendo referência em ensaios fotográficos dos pequenos, os profissionais do Estudio Baby também realizam ensaios de gestantes, chá de bebê e aniversários infantis.



Com cenários modernos e lindos acessórios para os bebês, o Estudio Baby busca levar para as mamães de Ibaté um ensaio perfeito e tudo feito com muito carinho e segurança.



Lembrando que o estúdio conta com um ambiente climatizado, higienizado e aconchegante para receber as famílias que vão registrar os momentos inesquecíveis com os seus bebês.



Para agendar um horário é muito fácil, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp (16) 9 9221-3435 e escolher o melhor dia e horário.



O Estúdio Baby está localizado na Rua Floriano Peixoto, 606, no Centro de Ibaté, próximo da Casa Rosa.

Estudio Baby, registrando momentos inesquecíveis da sua vida.

