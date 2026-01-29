(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Oportunidade

Engemasa abre vaga para Operador de Centro de Usinagem CNC

29 Jan 2026 - 13h10Por Jessica Carvalho R.
Você é apaixonado por usinagem, precisão e desafios técnicos?
Então essa oportunidade pode ser sua! 

Estamos em busca de Operador de Centro de Usinagem CNC para integrar nosso time e atuar em um ambiente industrial dinâmico, com foco em qualidade, produtividade e melhoria contínua.

 Principais Responsabilidades

  • Analisar desenhos técnicos e peças a serem usinadas;
  • Transportar, alinhar, centralizar e fixar peças na mesa do equipamento;
  • Selecionar, definir e ajustar ferramentas de usinagem;
  • Realizar programação CNC e acompanhar as operações de usinagem;
  • Garantir a conformidade dimensional das peças conforme desenho e programação;
  • Propor melhorias para redução de tempos de usinagem;
  • Executar autoinspeção dimensional das peças produzidas;
  • Operar talhas e auxiliar na movimentação de peças;
  • Construir dispositivos e aparelhos para processos de usinagem.

 Requisitos

Ensino médio completo (desejável curso técnico em Mecânica, Usinagem ou áreas correlatas);
Experiência comprovada na operação de máquinas CNC;
Leitura e interpretação de desenhos técnicos;
Vivência com instrumentos de medição (paquímetro, micrômetro, súbito, entre outros);
Noções de programação CNC;
Conhecimento em materiais metálicos e processos de usinagem;
Noções básicas de manutenção preventiva de máquinas;
Disponibilidade para atuar no turno noturno (quando aplicável).

 Diferencial

  • Vivência em indústrias metalúrgicas ou de fundição.

Regime de Contratação

  • CLT – Efetivo

 Benefícios

  • Salário compatível com o mercado;
  • Assistência médica;
  • Participação nos lucros;
  • Vale-alimentação;
  • Vale-transporte.

Horário de Trabalho

  • Vagas para turno diurno e noturno
     Favor informar a preferência no momento da candidatura.

 Como se candidatar

Envie seu currículo para: recrutamento@engemasa.com.br ou acesse diretamente neste link

