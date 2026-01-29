Engemasa abre vaga para Operador de Centro de Usinagem CNC

Você é apaixonado por usinagem, precisão e desafios técnicos?
Então essa oportunidade pode ser sua!
Estamos em busca de Operador de Centro de Usinagem CNC para integrar nosso time e atuar em um ambiente industrial dinâmico, com foco em qualidade, produtividade e melhoria contínua.
Principais Responsabilidades
- Analisar desenhos técnicos e peças a serem usinadas;
- Transportar, alinhar, centralizar e fixar peças na mesa do equipamento;
- Selecionar, definir e ajustar ferramentas de usinagem;
- Realizar programação CNC e acompanhar as operações de usinagem;
- Garantir a conformidade dimensional das peças conforme desenho e programação;
- Propor melhorias para redução de tempos de usinagem;
- Executar autoinspeção dimensional das peças produzidas;
- Operar talhas e auxiliar na movimentação de peças;
- Construir dispositivos e aparelhos para processos de usinagem.
Requisitos
Ensino médio completo (desejável curso técnico em Mecânica, Usinagem ou áreas correlatas);
Experiência comprovada na operação de máquinas CNC;
Leitura e interpretação de desenhos técnicos;
Vivência com instrumentos de medição (paquímetro, micrômetro, súbito, entre outros);
Noções de programação CNC;
Conhecimento em materiais metálicos e processos de usinagem;
Noções básicas de manutenção preventiva de máquinas;
Disponibilidade para atuar no turno noturno (quando aplicável).
Diferencial
- Vivência em indústrias metalúrgicas ou de fundição.
Regime de Contratação
- CLT – Efetivo
Benefícios
- Salário compatível com o mercado;
- Assistência médica;
- Participação nos lucros;
- Vale-alimentação;
- Vale-transporte.
Horário de Trabalho
- Vagas para turno diurno e noturno
Favor informar a preferência no momento da candidatura.
Como se candidatar
Envie seu currículo para: recrutamento@engemasa.com.br ou acesse diretamente neste link