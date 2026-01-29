Engemasa abre vaga para Operador de Centro de Usinagem CNC

Você é apaixonado por usinagem, precisão e desafios técnicos?

Então essa oportunidade pode ser sua!

Estamos em busca de Operador de Centro de Usinagem CNC para integrar nosso time e atuar em um ambiente industrial dinâmico, com foco em qualidade, produtividade e melhoria contínua.

Principais Responsabilidades

Analisar desenhos técnicos e peças a serem usinadas;

Transportar, alinhar, centralizar e fixar peças na mesa do equipamento;

Selecionar, definir e ajustar ferramentas de usinagem;

Realizar programação CNC e acompanhar as operações de usinagem;

Garantir a conformidade dimensional das peças conforme desenho e programação;

Propor melhorias para redução de tempos de usinagem;

Executar autoinspeção dimensional das peças produzidas;

Operar talhas e auxiliar na movimentação de peças;

Construir dispositivos e aparelhos para processos de usinagem.

Requisitos

Ensino médio completo (desejável curso técnico em Mecânica, Usinagem ou áreas correlatas);

Experiência comprovada na operação de máquinas CNC;

Leitura e interpretação de desenhos técnicos;

Vivência com instrumentos de medição (paquímetro, micrômetro, súbito, entre outros);

Noções de programação CNC;

Conhecimento em materiais metálicos e processos de usinagem;

Noções básicas de manutenção preventiva de máquinas;

Disponibilidade para atuar no turno noturno (quando aplicável).

Diferencial

Vivência em indústrias metalúrgicas ou de fundição.

Regime de Contratação

CLT – Efetivo

Benefícios

Salário compatível com o mercado;

Assistência médica;

Participação nos lucros;

Vale-alimentação;

Vale-transporte.

Horário de Trabalho

Vagas para turno diurno e noturno

Favor informar a preferência no momento da candidatura.

Como se candidatar

Envie seu currículo para: recrutamento@engemasa.com.br ou acesse diretamente neste link