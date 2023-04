Energia Solar no Brasil em disparada

A matriz energética brasileira já conta atualmente com praticamente metade de sua produção preenchida pela energia renovável. Só a energia solar corresponde a 2% dessa produção, sendo uma das fontes de energia que mais crescem em vista da preocupação mundial com o meio ambiente. Essa produção ultrapassa até mesmo a capacidade da Usina de Itaipu, maior usina hidrelétrica do país!

Esses dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), que mostram que o país está entre os 14 do mundo com maior potencial de geração de energia fotovoltaica, atingindo em 2021 o recorde de produção de mais de 10 gigawatts de potência operacional, principalmente nos sistemas de pequeno e médio portes, ou seja, em telhados, fachadas e terrenos.

Entre muitos avanços e incentivos, o Governo Federal impressionou recentemente ao retirar, pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) até 2026, todos os impostos federais referentes à produção de insumos necessários para a fabricação dos painéis solares.

A ideia é que cada vez mais pessoas adotem a energia limpa no país, e você também pode fazer parte desse movimento, contratando uma empresa especializada na instalação de painéis solares. Seja para sistemas pequenos ou até mesmo fazendas, a Oferta Solar está no páreo para ajudar milhares de brasileiros a adotar caminhos mais sustentáveis e econômicos, a partir da energia solar fotovoltaica.

Conheça o Oferta Solar

Com a vontade de fazer a diferença em um cenário de constante evolução, surge o portal Oferta Solar, para te ajudar a encontrar o melhor orçamento para seu sistema fotovoltaico

A empresa paranaense atua como uma fonte de informação sobre esse tema tão necessário na atualidade, além de contar com dezenas de consultores espalhados por todo o Brasil, a fim de levar ao seu negócio e residência painéis solares do mais alto padrão de qualidade e eficiência, de forma rápida e pouco burocrática. São produtos que permitem a criação de sistemas pequenos, médios e grandes, com entrega personalizada, e que atendem a necessidade tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

A consultoria técnica especializada da empresa é um dos maiores diferenciais, pois até a parte da instalação, é possível ter a noção de todos os custos, etapas, e economia futuros. Para saber mais sobre, basta entrar em contato com a empresa aqui.

Energia Solar Fotovoltaica: um mar de benefícios

Os benefícios do investimento em energia solar fotovoltaica vão desde a economia de até 95% na conta de luz, até a baixa necessidade de manutenção, com vida útil certificada de até 25 anos. Isso, sem contar, é claro, que essa é uma das fontes de energia renováveis que menos poluem o meio ambiente.

Segundo especialistas da Oferta Solar, o retorno da verba investida em relação à economia na conta de luz, que vem aumentando de preço gradualmente, é entre 5 a 6 anos. Isso quer dizer que, apesar de inicialmente o investimento necessário para a instalação de painéis solares pareça ser alto, ao longo dos anos, com o uso contínuo, o custo-benefício é muito positivo.

Pense: O Brasil é um país com alta incidência de raios solares. Ou seja, a depender do local de instalação, a quantidade de energia produzida poderá ser inclusive maior do que a utilizada. É nesse ponto que você economiza.

Com esses créditos excedentes, é possível economizar de duas formas. Ou você descontará da conta de energia um valor x referente a energia excedente, ou, usará essa energia extra em outro lugar. Isso é possível pelo sistema de transferência de créditos, um dos maiores benefícios encontrados para os usuários da energia solar fotovoltaica.

Faça um orçamento gratuito

Para garantir o seu sistema solar, independente de qual seja o estilo, a equipe da Oferta Solar está a postos para atender a qualquer demanda. Seja no extremo norte, ou na cidade mais a sul do país, contamos com colaboradores prontos para atender a sua demanda.

Inicialmente, um orçamento prévio é realizado através da calculadora solar, que define a quantidade de energia a ser consumida e qual seria o tamanho do sistema a ser confeccionado. Depois, o processo segue com uma verificação estratégica in loco, para coletar medidas, condições do ambiente de instalação, entre outros detalhes importantes. No mesmo momento, é realizado um orçamento sob medida, já abarcando às necessidades especiais do seu projeto.

Contrato fechado, entre 3 a 6 semanas, após toda a negociação com nossos consultores, a energia solar fotovoltaica estará instalada conforme planejado e estará apta para uso. É a partir desse momento que, com a ajuda de uma empresa confiável e segura, você ou sua empresa passarão a produzir energia limpa, renovável e barata.

São Paulo é recordista na instalação de energia solar fotovoltaica em telhados

Se você é morador da região de São Carlos faça seu orçamento e entre para um dos maiores movimentos presentes na energia solar fotovoltaica. A Oferta Solar também atua nesta região e está empenhada em ajudar a você a fazer parte da história.

De todos os Estados, a maior metrópole do país é uma das que mais instala painéis solares em telhados. Já são mais de 1 milhão de residências economizando na conta de luz e os paulistas lideram o ranking com 228 mil residências e mais de 1200 megawatts produzidos.

