Empresa oferece serviços especializados em manejo e corte de árvores

Com foco na preservação ambiental e no equilíbrio ecológico, a Ambiental Podas & Serviços vem se consolidando como referência na área de podas de árvores, manejo arbóreo, supressão e compensação ambiental. A empresa atua de forma rigorosa, seguindo todas as normas legais e técnicas exigidas pelos órgãos competentes.

Além dos serviços de poda e supressão, a Ambiental Podas & Serviços também desenvolve projetos de reflorestamento de áreas degradadas, contribuindo diretamente para a recuperação de ecossistemas e para a ampliação das áreas verdes em zonas urbanas e rurais.

Outro diferencial da empresa é a realização de vistorias e laudos técnicos ambientais, documentos fundamentais para a obtenção de autorizações e licenciamentos junto à Cetesb, prefeituras e Ibama, garantindo segurança jurídica e ambiental aos clientes.

Com uma equipe capacitada, experiente e comprometida com práticas sustentáveis, a empresa assegura que cada intervenção seja realizada de maneira responsável e segura, sempre buscando conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação do meio ambiente.

A Ambiental Podas & Serviços oferece atendimento personalizado e orientações técnicas, indicando as melhores soluções para cada tipo de demanda ambiental.

