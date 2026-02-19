DJ Alex Tello celebra 30 anos de carreira com edição especial da Flash Night

Prepare o look retrô e aqueça a memória musical, porque este fim de semana promete ser especial para os amantes da boa música. A Celebration Week Flash Night acontece neste sábado (21), a partir das 20h, reunindo música, arte, performances e muitas recordações para celebrar os 30 anos de carreira de Alexandre Tello, o conhecido DJ Alex Tello.

Com três décadas dedicadas à música e à produção de eventos, Alex Tello construiu uma trajetória marcante na cena regional. Atuou como iluminador e 2º DJ na antiga Factory Music, foi DJ e produtor do Latinos Clube, comandou as pick-ups do Café Cancun por cinco anos, passou pelo Espaço Gigante, produziu a Contact PvT, entre outros projetos que ajudaram a movimentar as noites da cidade e região.

A edição especial “Celebration” da Flash Night tem como proposta reunir profissionais da época para reviver o melhor dos anos 80, 90 e 2000. Entre os convidados confirmados estão DJ Mara Porto, DJ Ander Z, DJ Ricardo Reyes, DJ Netto Buck e DJ Alexandre Davila, além de outros DJs da região que participarão da confraternização musical.

Para completar o clima nostálgico, a banda Vinil78 sobe ao palco trazendo clássicos que marcaram gerações, garantindo ainda mais energia, alegria e boas vibrações à noite comemorativa.

As reservas de mesas já estão esgotadas e restam poucos convites para a pista. Interessados devem garantir o ingresso antecipadamente pelo WhatsApp (16) 99314-0954.

O evento será realizado no Espaço Cultural Ypê Mirim, localizado na Estrada de Servidão B, no bairro Bela Vista Sãocarlense. O espaço conta com estacionamento interno e é de fácil acesso.

